Kotschenreuther bleibt CSU-Vorsitzender

Einen umfangreichen Bericht gab Vorsitzender Rudolf Kotschenreuther bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Neufang ab. Bei den Neuwahlen wurde er nun zum dritten Mal ins Amt gewählt.

Rudolf Kotschenreuther, seit vier Jahren Vorsitzender der Neufanger CSU, ist für weitere zwei Jahre in dieser Position bestätigt worden. Auch seine drei Stellvertreter, Thomas Reißig Günter Partheymüller und Eugen Bätz, bleiben im Amt. Bei den Neuwahlen, die Gerhard Wunder, Thomas Reißig und Christoph Müller leiteten, wurde Eugen Bätz als Schriftführer ebenso wiedergewählt, wie Hans Joachim Maier als Schatzmeister. Beisitzer sind künftig Pawlos Ioannidis, Silke Müller, Stefan Förtschbeck und Christoph Müller. Die Kasse überprüfen Pankraz Reißig und Udo Trebes.

Ferner wurden Rudolf Kotschenreuther, Thomas Reißig, Günter Partheymüller, Eugen Bätz, Monika Kukowski und Marco Kotschenreuther als Delegierte und Thomas Föhrweiser, Christian Kutschenreuther, Werner Brehm, Jens Müller, Udo Trebes und Pankraz Reißig als Ersatzdelegierte für die Kreisvertreterversammlung in Kronach gewählt.

Der Vorsitzende lobte Bürgermeister Gerhard Wunder und MdL Jürgen Baumgärtner für ihre hervorragende Arbeit und das gute Miteinander im Marktgemeinderat. Aktuell habe die Neufanger CSU 55 Mitglieder. Ein Höhepunkt der vergangenen zwei Jahre war der Besuch von Innenminister Joachim Herrmann. Des weiteren erinnerte der Vorsitzende an die sehr gut besuchten Versammlungen in Birnbaum und Nurn mit MdL Jürgen Baumgärtner. Der erste gemeinsame Stammtisch mit den Neufanger Bauern im Gasthaus Schnappauf war auf Anhieb ein voller Erfolg und soll künftig im vierteljährlichen Rhythmus wiederholt werden.

Der Vorsitzende ging auf die Bundes- und Landtagswahlen ein, bei denen die Neufanger CSU besser als der jeweilige Trend abgeschlossen habe. Kotschenreuther stimmte auch auf die Europawahl ein: Zum einen könne mit CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber erstmals ein Bayer an die Spitze Europas rücken, zum anderen Monika Hohlmeier den Sprung ins EU-Parlament schaffen. Dies sei Grund genug, alles zu mobilisieren, damit möglichst viele zur Europawahl gehen und die CSU wählen.

In seinem Referat ging Bürgermeister Gerhard Wunder auf die Förderprogramme des Freistaates als Hilfen für die Kommunen und Familien ein. Kommunalmarketing und Leerstände seien Themen. Die Dorfkerne müssten leben. Dies sieht der Markt Steinwiesen vordringlicher als die Ausweisung neuer Baugebiete an.

JU-Kreisvorsitzender Markus Oesterlein berichtete über die Asylsituation und dankte Jürgen Baumgärtner für die Verhinderung der XXL-Unterkunft in Kronach. Derzeit sind 1500 Asylbewerber in Bamberg untergebracht. Mit Niklas Stadelmann als Kandidat auf der Europaliste der CSU stellte sich ein junger Mann aus Burgkunstadt vor, der herzerfrischend über Europa und seine Zukunft referierte. Wegen der zunehmenden nationalen Strömungen sei Europa in Gefahr. Stadelmann: "Wir brauchen ein starkes Europa, denn einzelstaatliche Sonderwege funktionieren nicht mehr." red