In der Straße "Am Kurgarten" wurde am Freitag zwischen 14 und 14.30 Uhr ein dort geparkter schwarzer Audi A3 offenbar mutwillig am vorderen rechten Kotflügel verkratzt. Der Täter und dessen Motivation sind den Ermittlern bislang unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei in Bad Kissingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol