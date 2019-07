In der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmittag hat ein Unbekannter einen am Bahnhofsplatz, in der Nähe der "Caritas" geparkten weißen Fiat angefahren. Der Wagen wurde im hinteren linken Bereich an der Felge und am Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.