Kot und Urin: Mietschuldner verwüstet Wohnung

Mietschulden in Höhe von 2900 Euro sowie einen Sachschaden von mindestens 4000 Euro hinterließ ein 28-Jähriger, nachdem seine Wohnung in Dörfles-Esbach zwangsgeräumt werden musste. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, bewohnte der Mann über mehrere Monate eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und zahlte für diese weder die Mietkaution noch die monatlichen Mietkosten.

Als die Wohnung dann schließlich zwangsgeräumt wurde, traute der Vermieter seinen Augen nicht. Sämtliche Einrichtungsgegenstände der Wohnung hatte der Mieter absichtlich demoliert. Außerdem war die gesamte Wohnung bewusst mit Kot und Urin verunreinigt worden.

Nicht nur, dass der Vermieter nun auf einem nicht unerheblichen Geldbetrag sitzen bleibt, erwarten diesen nun auch noch die Reinigung der Wohnung und das Ersetzen der Einrichtungsgegenstände. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Einmietbetrugs und Sachbeschädigung. red