Heute am Dienstag, 6. August, lädt die Kammerzofe Matilde der Herzogin Marie um 11 Uhr zu einem Rundgang ein. Dabei wagt Matilde - in dem Kostüm steckt die Gästeführerin Petra Lotric-Schäfer - einen gedanklichen Zeitsprung in das Jahr 1840. Treffpunkt ist vor der Hofapotheke. Dort gibt es auch die Tickets. red