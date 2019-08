Kostümführung mit der Zofe Marie

Das Team des Museums Obere Saline lädt am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr zu einer besonderen Führung durch das Bismarck-Museum ein. Während der Kostümführung "Bismarck privat!", schlüpft Gästeführerin Regina Steidle in die Rolle der Zofe Marie und erzählt in der original erhaltenen Bismarck-Wohnung Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des Fürsten Otto von Bismarck und seiner Familie. Die Kostümführung kann auch für Gruppen, Vereins- und Betriebsausflüge oder jede andere Gruppe gebucht werden unter Tel.: 0971/807 12 30). sek