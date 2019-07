Nüdlingen 10.07.2019

Kostümausgabe der Heimatspielgemeinde

Die Kostümausgabe der Heimatspielgemeinde für alle aktiven Heimatspieler und die, die es noch werden wollen, findet am Dienstag, 16. Juli, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Zehntscheune in Münnerstadt st...