Ein kostenloses Vergnügen ist die große Freiluftkino-Veranstaltung, die heuer zum ersten Mal in der Bayreuther Innenstadt geboten wird. Möglich machen das die Stadtwerke . Vom 28. Juni bis 1. Juli werden auf dem Stadtparkett fünf Filme gezeigt. Krimi-Liebhaber werden sich über die Neuverfilmung von "Mord im Orientexpress" freuen, für Kinder ist der Animationsstreifen "Zoomania" im Programm, und auch die erfolgreiche französische Komödie "Ziemlich beste Freunde" fehlt nicht. "Das alles bieten wir kostenlos an", betont Susanne Knye, Marketing-Leiterin der Stadtwerke. "Wir wollen damit den Menschen ein paar schöne Sommerabende bereiten und ein Kino-Event etablieren, das es bisher noch nicht gab."Die Termine: Donnerstag, 28. Juni, 19.30 Uhr: "Ziemlich beste Freunde"; Freitag, 29. Juni, 19.30 Uhr: "Almost Famous"; Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr: "Jumanji"; Sonntag, 1. Juli, 16 Uhr: "Zoomania", 19.30 Uhr, "Mord im Orient Express". Weitere Infos unter www.stadtwerke-bayreuth.de/sommerkino