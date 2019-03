Kostenloser Shuttle zum "Böhmischen Frühling"

Die Stettfelder Blasmusik richtet für die Konzertveranstaltung " Böhmischer Frühling" am Samstag, 27. April, einen kostenlosen Bus-Shuttle nach Gerach ein. Die Abfahrtszeiten sind in Stettfeld um 16.45 Uhr an der Bushaltestelle in der Hauptstraße, um 16.55 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte in Lauter, um 17 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte in Appendorf, um 17.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte (Gasthaus Sippel) in Baunach, um 17.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte in Reckenneusig und um 17.20 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte in Reckendorf. Die Ankunft in Gerach ist gegen 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Die Rückfahrt ist etwa 30 Minuten nach Konzertende vorgesehen. Wegen begrenzter Plätze ist eine Reservierung bei Thomas Stubenrauch (Telefon 09521/610810) erbeten. red