Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung (Bund) im Landkreis Lichtenfels, Wolfgang Haas, hält seinen nächsten Sprechtag am Donnerstag, 27. Juni, ab 15.30 Uhr in der AOK-Geschäftsstelle in der Kronacher Straße 27 ab. Die Beratungen sind kostenfrei. Es werden Auskünfte im Rentenrecht erteilt, Anträge auf Kontenklärung sowie Rentenanträge entgegengenommen. Vorhandene Versicherungsunterlagen oder aktuelle Versicherungsverläufe sind mitzubringen. red