Kostenloser Kurs "Yoga auf dem Stuhl"

Die ökumenische Arbeitslosenberatung "Die Idee" lädt zum Kurs "Yoga auf dem Stuhl" ein. Der kostenlose Kurs findet jeweils montags von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Ökumenischen Arbeitslosenberatung in der Ludwigstraße 25 statt. Kursbeginn ist am 11. März.Weitere Termine sind am 18. und 25. März sowie am 1. und 8. April. Um Anmeldung bis 26. Februar, persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 0951/202870, wird gebeten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Warme Socken und Decke oder Gymnastikmatte sind mitzubringen. red