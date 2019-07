Der ADAC steht seit Jahr und Tag für Sicherheit und Mobilität auf Deutschlands Straßen. Zu sicheren Straßen führen sichere und geprüfte Autos. Aus diesem

Grund ist der Prüf-Truck des ADAC Nordbayern am Donnerstag/Freitag, 18./19. Juli, von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr im Gewerbehof Schramm in der Rudolf-Diesel-Straße 9 in Lichtenfels anzutreffen. red