Kostenlose Reparaturen

Die Sommerpause ist vorüber und am morgigen Samstag zwischen 13 und 16.30 Uhr bieten die "HerzoHeinzelmännchen" im Interims-Rathaus (Wiesengrund 1) im Raum 1.04 des Seniorenbüros wieder ihren beliebten Reparaturservice an.

Den handwerklich versierten "HerzoHeinzelmännchen", die in ihrem früheren Berufsleben allesamt technisch tätig waren, gelingen so manche Instandsetzungen an kleinen Hausgeräten, Spielsachen, Möbelteilen usw., für die man einen professionellen Handwerker meist gar nicht bekommt. Bis auf eventuelle Materialaufwendungen ist dieser Dienst kostenlos. red