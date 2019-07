Zum Ferienstart in Bayern laden die Kunstsammlungen der Veste am Sonntag, 28. Juli, zu einer kostenfreien Führung durch die Sonderausstellung "Drachenblut & Heldenmut" ein. Die reguläre Führungsgebühr entfällt, es wird nur der normale Museumseintritt erhoben. Beginn ist um 14 Uhr an der Museumskasse (Eingang 1. Burghof). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für junge Besucher gibt es kostenfrei ein spannendes Ausstellungsbegleitheft mit einem Quiz. red