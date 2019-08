Kostenlose Entsorgung

Für Landwirte besteht am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. August, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, leere Pflanzenschutzmittelbehälter zu entsorgen. Annahmestelle der Pamira-Rückgabeaktion ist die Firma Samen Hühnlein in Kulmbach, Am Eulenhof 11. Angenommen werden Verpackungen aus Kunststoff oder Metall sowie Faltschachteln, Säcke und Flüssigdüngerbehälter, die mit dem Pamira-Zeichen gekennzeichnet sind. Die Behälter müssen bei der Abgabe gereinigt und trocken, Behälter über 50 Liter zudem durchtrennt sein. red