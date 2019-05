Kostenlose Energieberatung

Frühling liegt in der Luft, doch noch laufen am Abend und in den Morgenstunden die meisten Heizungen. Aber sind die auch optimal eingestellt? Werden die Räume gleichmäßig warm? Wenn nicht, ist vielleicht ein hydraulischer Abgleich nötig. Oder steht eine Modernisierung der Heizanlage an? Für diese und andere Maßnahmen rund um klimaschonendes Sanieren und Bauen gibt es Zuschüsse als auch zinsgünstige Darlehen. Welche Förderprogramme für eine energetische Modernisierung maßgeblich sind, kann man bei der kostenlosen Energieberatung am Dienstag, 7. Mai, von 12 bis 17 Uhr, im Landratsamt erfragen. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich; Einzelheiten sowie einen Termin zur Bürgerberatung im Umweltzentrum unter Telefon 09571/18250. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der "Sonnentage" unter www.lichtenfelser-sonnentage.de. red