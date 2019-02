Eine kostenlose Demenzberatung bietet das Quartiersbüro Michelsberg am Montag, 4. März, von 17 bis 18 Uhr im Antonistift in der St.-Getreu-Straße 1 an. Die Diagnose "Demenz" stürzt meist den Betroffenen selbst, aber auch sein Umfeld in eine schwere Krise. Die Demenzberatung hilft Erkrankten und Angehörigen, erste Schritte zu ergreifen, die Formen der Betreuung zu überblicken, das Krankheitsbild kennenzulernen und vieles mehr. Anmeldung unter Telefon 0951/ 50330000. red