Kostenlose Bustickets für Schüler

Alle Schulkinder aus der Stadt Coburg sollen, unabhängig von der Entfernung zwischen Schule und Zuhause, kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Das fordert die CSU/JC, zunächst begrenzt auf zwei Jahre, um das tägliche "Verkehrschaos" vor den Schulen einzudämmen. Von den Stadtratskollegen kam am Donnerstag große Zustimmung: Jürgen Heeb (WPC) schlug eine Resolution an den Freistaat vor: Der solle ein Konzept erarbeiten und Geld zur Verfügung stellen. Dominik Sauerteig und Martin Lücke (beide SPD) stellten gar einen Zusatzantrag, dass die Kostenfreiheit auch für Auszubildende, Studierende und Kindergartenkinder gelten solle. Kurt Knoch (CSU/JC) sieht die Verantwortung nicht beim Freistaat allen, er hätte von den SÜC gern "belastbare Zahlen" zu den Kosten. Mit fünf Gegenstimmen aus den Reihen der SPD wurden alle (Zusatz-)Anträge gemeinsam in den Geschäftsgang verwiesen. uso