Kostenlose Beratung und tolles Gewinnspiel

Unter dem Motto "Ob Miete oder Eigenheim - Energiesparer kann jeder sein!" finden am Samstag, 23. Februar, erneut die Coburger Energiespartage im Landratsamt Coburg statt. Zahlreiche Aussteller aus den Fachbereichen Projekt- und Baustoffplanung, Dach- und Fassadendämmung, Heizungsmodernisierung, Fenster- und Türentausch, Einsatz erneuerbarer Energien sowie fachkundige Energieberater und die Klimaschutzakteure Coburgs informieren zwischen 10 und 17 Uhr kostenlos rund ums Thema Energiesparen.

Infos für jeden

Alle Häuslebauer und -besitzer sowie Mieter, Vermieter und Unternehmen sind eingeladen, sich zu informieren, wie sie im eigenen Haushalt, Wohnobjekt oder Unternehmen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sinnvoll umsetzen und Energiesparmaßnahmen anpacken können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spannende Fachvorträge

Parallel zu individuellen Beratungsgesprächen in einer Fachausstellung mit zahlreichen Anschauungsexemplaren informieren Experten und Praktiker in spannenden Fachvorträgen über den aktuellen Stand in Sachen Klimawandel, aktuelle Fördermöglichkeiten für energetische Maßnahmen, innovative Wärmepumpentechnik, effiziente Biomasseheizungen und die Installation von privaten oder gewerblichen Photovoltaikanlagen bis hin zu schnell umzusetzenden Energiespartipps im Alltag und vorausschauenden Fragestellungen zum Wohnen im Alter.

Auch in diesem Jahr krönt eine Sonderaktion die Energiespartage - und zwar ein attraktives Energie-Gewinnspiel passend zum Thema. Von der Thermographie-Aufnahme eines Ein- bis Zwei-Familienwohnhauses über einen kostenlosen Vor-Ort-Energie-Check bis hin zu modernen elektronischen Heizkörperthermostaten, die sich per App steuern lassen, helfen die hochwertigen Sachpreise, direkt mit dem Energiesparen loszulegen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes Coburg.

Wo es Infos gibt

Das vollständige Programm der Energiespartage 2019 sowie alle Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden Interessenten unter www.klimaschutz-coburg.de oder www.facebook.com/energiespartage/. red