Kostenlos zum Drachenstich

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt animiert alle Ehrenamtskarteninhaber, sich an der Verlosungsaktion von Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer zu beteiligen. Fünf Ehrenamtskarteninhaber können mit je einer Begleitperson am Sonntag, 4. August, den traditionellen Drachenstich in Furth im Wald kostenlos anschauen. Das älteste Volksschauspiel Deutschlands bietet mit Laiendarstellern und Drachen-Laufroboter ein besonderes Spektakel verschiedener Drachensagen.

"Mit der Sommerverlosung wollen wir den ehrenamtlich Engagierten Danke sagen", wirbt die Ministerin für den Aktionstag. "Ich freue mich, wenn sich viele aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt beteiligen. Über 2000 Ehrenamtskarteninhaber gestalten mittlerweile das Leben in unserem Landkreis entscheidend mit", sagt Landrat Alexander Tritthart.

Neben der Teilnahme am Drachenstich umfasst der Gewinn auch eine Übernachtung mit Frühstück für je zwei Personen in einem Wellnesshotel. Der Zugang zur Tribüne der Festspiele ist barrierefrei möglich.

Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte können sich bis einschließlich Montag, 22. Juli, mit Anschrift und Telefonnummer unter dem Stichwort "Sommerverlosung" per E-Mail an ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. red