Kostenlos ins Stadtmuseum

Das Erlanger Stadtmuseum bietet derzeit wieder freien Eintritt und lädt zu einem Besuch in die Dauerausstellung ein. Spezialführungen thematisieren Erlangen nicht nur als Hugenottenstadt, Universitäts- und Siemensstadt, sondern widmen sich auch der Ur- und Frühgeschichte, die noch manches Rätsel aufgibt. Für Kinder gibt es Suchspiele zur Erlanger Ur- und Frühgeschichte, zur Altstadt oder Neustadt, die kostenlos an der Kasse erhältlich sind. Damit begeben sich die jungen Besucher auf eine Entdeckungstour durch die verschiedenen Abteilungen der Dauerausstellung.

Am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr, wird die Führung "Unikat Strumpfwirkerstuhl" angeboten, die über die Planstadt "Christian Erlang", die französischen Glaubensflüchtlinge (Hugenotten) und deren eingeführte Handwerke erzählt. Eine After-Work-Führung am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr, erläutert Erlangens Aufschwung in der Zeit der Industrialisierung. Zum Thema "Bier, Flohkämme und Bleistiftspitzer" erfährt der Besucher, dass einige Erlanger Firmen einst führend auf dem Weltmarkt waren. Zur Einstimmung gibt es bereits um 18.30 Uhr einen kleinen Sektumtrunk. Weitere Infos gibt es unter www.erlangen.de/stadtmuseum. red