Kostenlos frühstücken

Alle, die Gemeinschaft suchen oder "wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist", sind zum kostenlosen Frühstück am letzten Sonntag im Monat von 8.30 bis 11 Uhr in den Gemeindesaal des Dietrich-Boenhoeffer-Hauses in der Paul-Keller-Straße 17 eingeladen. Das nächste Frühstück findet am 29. Dezember statt. Weitere Infos gibt es im Bürgerzentrum unter Telefon 09191/6155287. red