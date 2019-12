Kostenfreies WLAN an Bahnhof und ZOB

"Coburghotspot" ist seit Anfang Oktober im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und Zentralen Omnibusbahnhofs im Einsatz. "Für den Betrieb des kostenfreien öffentlichen WLANs am Bahnhofsvorplatz musste die in Teilen bereits vorhandene Infrastruktur erweitert werden. Für die WLAN-Versorgung wurde ein zentraler WLAN-Access-Point aufgebaut. Damit können wir den gesamten Bahnhofsvorplatz mit "Coburghotspot" versorgen", erklärt Arno Feiler, Leiter des städtischen Amts für Informations- und Kommunikationstechnik. Am ZOB wurden insgesamt drei weitere Accesspoint installiert, so dass von Bürgern im gesamten Bereich kostenfreies WLAN benutzt werden kann. "Eine kleine Engstelle ergibt sich noch beim Übergang der Hotspots zwischen Bahnhofsvorplatz und ZOB. Zusammen mit der süc//dacor sind wir dabei, eine Lösung zu finden, um diese Zone noch besser ausleuchten zu können", sagt Arno Feiler über die letzten Optimierungsmöglichkeiten. Für die Umsetzung der Maßnahme (Antrag der CSU/JC-Stadtratsmitglieder Jürgen Oehm, Kurt Knoch und Maximilian Forkel vom 15. Juni 2018) sind insgesamt Kosten in Höhe von 7148,39 Euro für die Hardware und Installation entstanden. Die Kosten waren im städtischen Haushalt abgebildet. Aktuell erneuert das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik in Absprache mit der süc//dacor und Coburg Marketing die Landingpage und die Oberfläche von "Coburghotspot". red