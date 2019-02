Kostenfreie Führung am Weltgästeführertag

Anlässlich des Weltgästeführertages am Donnerstag, 21. Februar, bietet die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH eine kostenfreie Stadtführung durch Bad Kissingen an. Dabei können Gäste und Einwohner sich von den historischen Bauten verzaubern lassen. Seit 20 Jahren findet der Weltgästeführertag am 21. Februar statt. Das diesjährige Motto beschäftigt sich mit dem Thema Haus- und Wohnungsbau der unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen. Die Gästeführerin lässt die historischen Ereignisse vieler Jahrhunderte durch Sagen, humorige Anekdoten und überlieferte Legenden lebendig werden. Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. sek