Kostenfreie Energieberatung

Im Landratsamt gibt es am Mittwoch, 19. Februar, wieder das kostenfreie Angebot einer kompetenten und neutralen Energieberatung.

Bei diesem Termin können die Bürger Fragen stellen, zum Beispiel: Welche neuen Heizungssysteme halten die Emissionswerte ein? Welche Förderung bekomme ich 2020 noch für eine Solaranlage? Wie dämme ich mein Haus richtig? Wo sind meine Strom- und anderen Energiefresser? Welche erneuerbaren Energiequellen eignen sich für meine Wohnsituation? Beraten lassen können sich Eigentümer und Mieter zu Erneuerbaren Energien, baulichem Wärmeschutz, Energieausweisen, Förderprogrammen für Haustechnik (Heizung etc.) sowie zum Strom- und Energiesparcheck. Die Beratungen sind für alle Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg kostenfrei. Der nächste Termin der Bürgerenergieberatung findet an den folgenden Terminen statt: Mittwoch, 19. Februar, im Bürgerhaus Linde, Ahorn, 14 bis 17.45 Uhr; Dienstag, 3. März, im Rathaus Untersiemau, 14 bis 17.45 Uhr. Erforderlich ist einzig eine telefonische Anmeldung beim Bürgerservice des Landkreises Coburg unter 09561/514-0 oder per E-Mail an buergerservice@landkreis-coburg.de. Der Wohnort spielt keine Rolle, heißt es in einer Mitteilung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH. red