Auch im Sommer sollte man an den nächsten Winter denken - und an die Heizung und an die Kosten, die diese verursacht. Wie steht es um die Energie-Effizienz der eigenen vier Wände? Sich informieren und beraten lassen können Interessierte wieder an einem kostenfreien Beratungstag am Donnerstag, 25. Juli, von 13 bis 17.30 Uhr im Rathaus von Großheirath. Erforderlich ist lediglich eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 09561/5144408. red