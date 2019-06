Kostenfreie Energieberatung

Die ersten warmen Sonnenstrahlen lassen die kalten Wintertage und hohen Heizkosten schnell vergessen. Der Frühling kündigt sich so langsam an. Beste Gelegenheit also, sich mal um die Energie-Effizienz der eigenen vier Wände Gedanken zu machen und sich zu informieren, welche energetischen Maßnahmen genutzt werden können. Informationen und Beratung gibt es am Donnerstag, 13. Juni, von 12 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum. Erforderlich ist lediglich eine vorherige telefonische Anmeldung (09561/514-4408). red