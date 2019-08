Kostenfreie Energieberatung im Coburger Land wieder im Angebot

Während der Urlaubszeit ist Zeit, energetische Maßnahmen wie Fenstertausch, Fassadendämmung oder Heizungsmodernisierung anzugehen, um für den nächsten Winter gerüstet zu sein und unnötigen Energiekosten vorzubeugen. Doch bevor man mit diesen Maßnahmen beginnt, stellen sich häufig viele Fragen. Antworten auf Fragen zu Energetischer Gebäudesanierung, Energieausweisen, Förderprogrammen und Erneuerbaren Energien bekommen alle Bürger aus Coburg Stadt und Land kompetent, kostenlos und unverbindlich bei den Bürgerenergieberatungen, und zwar wieder am Donnerstag, 22. August, von 14 bis 17.45 Uhr im Rathaus Weitramsdorf. Erforderlich ist nur eine Anmeldung beim Bürgerservice des Landkreises telefonisch (09561/514-0) oder per E-Mail an Buergerservice@landkreis-coburg.de für einen Einzeltermin. Der Wohnort spielt keine Rolle, heißt es in einer Mitteilung von Coburg Stadt und Land aktiv. red