Kostenfreie Busse für Weihnachtseinkäufe am letzten Adventssamstag

"Am Samstag, dem 21. Dezember, kann man beim Weihnachtseinkauf-Halali nochmals die kostenfreien Busse der SÜC Coburg und des OVF nutzen", darauf weist Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD hin und bezeichnet das als großzügiges Angebot des Landkreises Coburg und der Stadt Coburg. Für Weibelzahl ist es besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch die Landkreisbusse des OVF und die Sammeltaxis, welche als Zubringer zu den Bahnhöfen in Bad Rodach, Ebersdorf und Meeder und den Regionalbuslinien in Großheirath und Seßlach dienen, kostenfrei befahren werden können.

"Viele wissen das nicht"

"Wir haben beobachtet, dass viele Kunden nicht über das Angebot informiert waren und erst über die Busfahrer erfahren haben, dass die Busfahrt nichts kostet", schildert Weibelzahl das Informationsdefizit. Doch dann kommt das große Aber: Problematisch ist für den VCD, dass die Züge der Agilis und der DB AG nicht kostenfrei genutzt werden können. "Somit gibt es für Kunden aus den Städten Bad Rodach, Neustadt bei Coburg und Rödental sowie den Gemeinden Grub am Forst, Ebersdorf und Meeder nur ein eingeschränktes kostenfreies Angebot", bedauert Weibelzahl.

Um sich genau über die kostenfreien Fahrtmöglichkeiten für die einzelnen Kommunen im Landkreis Coburg zu informieren, kann man die gewünschten Verbindungen unter www.bahn.de eingeben.

Nur Busse auswählen

Dort ist es möglich, seine eigene Adresse einzugeben und Verbindungen heraussuchen zu lassen, teilt der VCD mit. "Da die Züge nicht kostenfrei sind, sollte man die Fahrten mit den Zügen unterdrücken, indem nur Fahrten mit Bussen ausgewählt werden", weist Weibelzahl abschließend auf die detaillierte Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn hin.

AST ist nicht kostenlos

Weiterhin bittet er um Beachtung, dass Fahrgäste, welche mit dem Nacht-Anrufsammeltaxi (AST) des Landkreises Coburg fahren wollen, nicht kostenfrei fahren können. Mit diesem Angebot können Nachteulen zwischen 0.30 und 3.30 Uhr zu fast allen Orten des Landkreises zum Pauschalpreis von 5 Euro fahren. red