Kostenfrei ins Puppenmuseum

Mitten in den Herbstferien liegt der nächste eintrittsfreie Tag im Puppenmuseum. Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels lädt auch am Mittwoch, 30. Oktober, von 11 bis 16 Uhr alle Besucher zum kostenlosen Rundgang ein. Zusätzlich bietet Wolf-Dieter Koch von der Initiative Stadtmuseum um 11 und 14 Uhr Führungen durch das "Kindermuseum" an. Das Kindermuseum hat in den Herbstferien jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Führungen finden am Dienstag, 29. Oktober, ab 11 und 14 Uhr sowie nach Vereinbarung statt (Informationen unter www.coburger-puppenmuseum.de oder www.coburg.de/kinderkulturwoche). red