Poxdorf 28.06.2019

Kostenberechnung für Kindergartenneubau

Die Kostenberechnung für den Neubau eines Kindergartens in Poxdorf soll am Montag, 8. Juli, in einer Sitzung des Gemeinderates vorgestellt werden. Ein weiterer Punkt der Tagung, die um 19 Uhr im Ratha...