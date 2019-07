Kosten kommen auf den Tisch

Der Gemeinderat Effeltrich tagt am heutigen Montag, 1. Juli, ab 19 Uhr im Rathaus. Dabei werden die Pläne und die Kosten für den Erweiterungsbau des Kindergartens Effeltrich vorgestellt. Außerdem muss eine neue Satzung für die Kindertagesstätte beschlossen werden. Ebenso befinden die Ratsmitglieder über die Höhe der Gebühren für die Kindertagesstätte. Schließlich geht es darum, in welchem finanziellen Umfang sich die Gemeinde an der Mittagsbetreuung der Grundschule Effeltrich beteiligt. Auch über den aktuellen Haushaltsplan wird diskutiert. red