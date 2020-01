Kosten für E-Ladesäule

In der gestrigen Ausgabe des Fränkischen Tags gab es in dem Artikel "Autos können in Mühlhausen Strom tanken" einen Fehler bei den Kosten für die Ladesäule. Die Gemeinde Mühlhausen hat sich mit einem Drittel der Kosten, was ungefähr 3800 Euro entspricht, beteiligt. Die restlichen Kosten übernahmen zu gleichen Teilen der Bund und N-Ergie. red