"Kosmischer" Musikverein

Der Musikverein Priesendorf lädt zu seinen Jahreskonzerten am 26. und 27. Oktober ein. Die beiden Konzertabende stehen unter dem Motto "Nicht von dieser Welt". Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Melodien aus verschiedensten Musikgenres und -epochen. Alle Musikstücke haben eines gemeinsam: den Bezug zu Weltall, Kosmos und Raumfahrt. Wie groß die Bandbreite zu diesem Themenkomplex sein kann, zeigen Filmmusik aus Hollywood-Blockbustern wie "Star Wars" und "Avatar" genauso wie der Marsch "Kometenflug" oder Frank Sinatras "Fly me to the moon". Als klassische Werke sind Richard Strauss' "Also sprach Zarathustra" sowie der "Jupiter" aus Gustav Holsts Suite "Die Planeten" vertreten. Das musikalische Erlebnis wird außerdem noch durch einige visuelle Effekte bereichert, berichten die Veranstalter.

Das etwa 80-köpfige Hauptorchester des MVP steht unter der Leitung von Thomas Wolf. Neben dem Hauptorchester präsentiert sich auch der musikalische Nachwuchs des Vereins: Das Schülerorchester - eine Kooperation mit den Musikvereinen Dankenfeld und Kirchaich unter der Leitung von Jutta Diroll (nur am Sonntag) - sowie das Jugendorchester unter der Leitung von Andreas Müller (nur am Samstag) sind bereits seit vielen Jahren eine tragende Säule für die musikalische Weiterentwicklung des Vereins und feste Programmpunkte in den alljährlichen Konzerten.

Kartenvorverkauf gestartet

Die Jahreskonzerte finden, nach der durchweg positiven Resonanz im vergangenen Jahr, wieder im "Oberaurachzentrum Trossenfurt" statt. Beginn ist am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, um 19 Uht. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Musikern sowie per E-Mail unter info@musikverein-priesendorf.de. red