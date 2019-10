Kurz vor Ladenschluss hat ein 29-Jähriger am Mittwochabend im Kaufland Kosmetikartikel im Wert von 90 Euro gestohlen. Der Dieb füllte sich die Taschen und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Detektiv beobachtet, der ihn stellte und der Polizei übergab. Weil der Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheit in Höhe von 500 Euro hinterlegen. pol