Kosakenchor in der Christuskirche

Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken in der Christuskirche, Strauer Straße 12. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen präsentieren. Das Konzert findet am Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten sind in den bekannten Vorverkaufstellen erhältlich. red