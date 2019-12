Kornnatter vor der Kellertür gefunden

Vor der Kellertür eines Anwesens am Schottenberg in Ebermannstadt hat am Sonntagmittag ein Anwohner eine etwa 1,20 Meter lange Kornnatter gefunden. Das Tier wurde einem Experten für Reptilien übergeben. Der Besitzer wird gebeten sich mit der Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, in Verbindung zu setzen.