Korn freut sich über hohe Zuschüsse

Einige für die Stadt Wallenfels sehr erfreuliche Nachrichten konnte Bürgermeister Jens Korn in der jüngsten Stadtratssitzung kundtun. Unerwartet wird die Stadt Wallenfels für den Abriss der Gebäude auf dem Woller-Gelände und den Grundstückserwerb außer der Fläche für das neue Feuerwehrhaus hoch bezuschusst. Bislang war dies nicht förderfähig.

Bei 630 000 Euro Gesamtkosten für die Verwirklichung des neuen Feuerwehrhauses sind jetzt 480 000 Euro förderfähig, es gibt 430 000 Euro an Fördermitteln - mit denen bisher nicht gerechnet werden konnte.

Erfreulich für Wallenfels sind auch Straßenbauvorhaben des Landkreises bei den örtlichen Kreisstraßen. Begonnen ist die Kreisstraßenerneuerung zwischen der Landkreisgrenze und Schlegelshaid (2,5 Millionen Euro).

Nächstes Projekt ist die Erneuerung zwischen Geuser und der Kulmbacher Landkreisgrenze (vier Millionen Euro). Anschließen folgt die Erneuerung von Neuengrün bis zur B 173 (4,4 Millionen Euro).

Schließlich informierte auch noch der Bayerische Finanzminister, dass Wallenfels zur Altschuldentilgung eine Stabilisierungshilfe über 440 000 Euro erhält. 23 000 Euro gibt es zu einer Hangsicherung.

Am Friedhof in der Schnaid ist an mehreren Stellen etwas zu tun. Es ist hier auf jeden Fall Handlungsbedarf, erläuterte Kersten Schöttner. Als erstes sollen Maßnahmen wie das Dach am Leichenhaus erfolgen. Die Treppenaufgänge müssen saniert werden. Auch die Einfriedung neigt sich und die Holzbauteile verrotten. Bernd Stöcker untermauerte die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. "Es muss jetzt auch am Friedhof an der Schnaid etwas gemacht werden."

Festgelegt wurden die Stimmbezirke für die Kommunalwahlen. Dabei wird alles belassen wie bisher. Der Wahlbezirk Neuengrün mit hundert Wahlberechtigten geht stark an die 50er Grenze. Zuletzt landeten 73 Wahlzettel in der Neuengrüner Urne, 31 waren Briefwahl.

Bei weniger als 50 Stimmzetteln in der Urne gilt das Wahlgeheimnis als nicht mehr gewahrt und die Urne müsste dann woanders ausgezählt werden, nachdem die Briefwahl immer mehr steigt, machte Geschäftsleiter Frank Jakob aufmerksam. rg