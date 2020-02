Kormoran und Seidenreiher machen den Anglern zu schaffen

Sehr viele Mitglieder kamen zur Jahresversammlung des Sportanglervereins Siedlerheim in der Auwaldsiedlung. In seinem Jahresbericht verwies Vorsitzender Jürgen Haselmann auf einige Veranstaltungen wie das Riedseefest, fünf Vorstandssitzungen, das Königsangeln und das Seniorenfischen.

Kormoran und Seidenreiher seien immer noch eines der drängendsten Probleme für die heimische Fischerei. Die Schäden, die diese Vögel an den frisch gesetzten Besatzfischen anrichten würden, seien enorm. Er bat alle Angler, die bestehende Gesetze und Vorschriften beim Angeln einzuhalten. "Wir Angler sind in erster Linie immer Umweltschützer. Wir hegen und pflegen alle Tiere und Pflanzen im Lebensraum Gewässer und am Ufer", sagte Haselmann.

"Schwarze Schafe" unter den Anglern würden nicht geduldet und kompromisslos aus dem Verein ausgeschlossen. Das Riedseefest sei im vergangenen Jahr wieder ein voller Erfolg gewesen. Dieses Fest habe sich zu einer sehr beliebten Großveranstaltung entwickelt, auch wenn es bald an die Grenzen der Belastbarkeit angekommen sei.

Die ständige Umwälzung des Riedsee-Wassers durch die Regenerationsanlage für Tiefensauerstoff habe sich bewährt. Trotz Trockenheit und hoher Sommertemperaturen konnte immer ein ausreichender Sauerstoffgehalt festgestellt werden.

Grasfische helfen dem See

Die guten Werte im Riedsee seien auch die Folge von weniger Wasserpflanzen, deren Absterben und Schlammbildung. Hierbei leisteten auch die Grasfische gute Arbeit. Deshalb gelte auch heuer wieder ein Angelverbot für Grasfische.

Es folgten die Tätigkeitsberichte des Kassierers Ingo Max, des Gewässerwarts Julian Schaad und des Jugendleiters Markus Kettler.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jürgen Haselmann, Zweiter Vorsitzender Markus Stuckert, Kassierer Ingo Max und Rainer Rädisch, Schriftführer Regina Lurtz und Jörg Breidenbach, Gewässerwart Markus Kettler und Julia Schaad, Jugendleiter Christian Vogler und Sven Jahn. Zu Besitzern wurden bestimmt: Gerhard Apfel, Klaus Hoffmann, Chris Büttner, Robert Rathmann und Thomas Dümke.

Für ihr Engagement im Vorstand wurde Ute Skolaut, Bernd, Münch sowie Gerhard Apfel mi klienen Präsenten gedankt. Langjährige treue Mitglieder wurden geehrt; für 25 Jahre: Heiko Ansorge, Matthias Grimm, Carsten Winkler, Martin Raab, Ronny Förster, Joachim Kummer, Jasmin Hain und Klaus Beyerlorzer; für 40 Jahre: Manfred Seitz, Horst Kaim, Thomas Schulz, Günther Vogt, Martin Weiß, Roland und Stefan Kraus und Andreas Schnapp. al