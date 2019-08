Korbstadtkönigin Alicia kommt zu Besuch

Die Besucher des Deutschen Korbmuseums können auch am heutigen Samstagnachmittag wieder beobachten, wie ein Flechtwerk entsteht. Nina-Regina Nötzelmann zeigt eine Sondertechnik mit Weide. Kinder, die Spaß am Raten haben und gerne mehr über das Flechthandwerk erfahren wollen, sollten sich für das Sommerferienprogramm anmelden. Am Mittwoch, 21. August, können von 10 bis 12 Uhr Acht- bis Zwölfjährige an dem Quiz "1, 2 oder 3" teilnehmen und im Anschluss die Korbstadtkönigin Alicia I. persönlich kennenlernen. Anmeldungen unter 09571/83548 oder direkt im Museum. red