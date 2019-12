Korbjäger zielen im E.T.A.

Wenn am Sonntagabend am E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium am Stephansberg die Lichter ausgehen, wird der 51. Sieger des Egbert-Günther-Basketball-Gedächtnis-Turniers der ehemaligen Abiturjahrgänge des musischen Gymnasiums feststehen. Dieser muss sich zuvor in seiner Vorrundengruppe durchsetzen und auch in Halbfinale und Endspiel erfolgreich sein. Das wieder einmal überschaubare Teilnehmerfeld von nur 15 Mannschaften wird dabei in vier Vorrundengruppen aufgeteilt und spielt ab 9 Uhr in den beiden Sporthallen an der Sternwartstraße.

In Gruppe A (obere Halle) geht der zwölfmalige Rekordsieger "Chicken 'n' Steaks" (Abitur 1990) um Stephan Zehentmeier wieder mal als leichter Favorit an den Start. Das älteste teilnehmende Team "Dieschowiddä" (1979/80) um Kapitän Bernhard Straub und die jüngste Mannschaft des Turniers "Hoops, I hit it again!" (2019) mit Benedikt Fößel stehen sich in Gruppe B (obere Halle) gegenüber. Gruppe C (untere Halle) wird vermutlich von Vorjahressieger "11 Ups" (2011/G9) um Maximilian Kraus dominiert werden, die in den letzten neun Jahren fünfmal den Siegerpokal in die Höhe strecken durften. Die "E.T.Afrostars" (2011) um Maximilian Meier und die "Cabiballaz" (2012) von Florian Kreß werden aber alles versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Die Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Halbfinalspiele, die um 17.10 Uhr parallel in den beiden E.T.A.-Sporthallen stattfinden. Das Endspiel beginnt um 18 Uhr in der oberen Halle.

Während tagsüber das Mensateam der Schule für das leibliche Wohl sorgen wird, findet die Siegerehrung gegen 19 Uhr im benachbarten Spezial-Keller statt. Weitere Infos unter www.Egbert-Guenther-Turnier.de oder auf www.Facebook.com/Egbert.Guenther.Turnier. red