Korbjäger messen sich

Am morgigen Samstag treffen sich die Abiturjahrgangsmannschaften des Clavius-Gymnasiums um 8.15 Uhr in der Georgendammhalle zum 29. Bert-Peßler-Turnier. 39 Spiele sind angesetzt, bis der Pokal nach dem Endspiel (Beginn um 16.30 Uhr) erneut vergeben wird. 18 Mannschaften sind der Mitteilung zufolge gemeldet.

In Halle 1 des Georgendamm versucht der Titelverteidiger "Backstein Boys" den Vorjahressieg zu wiederholen. Dazu müssen sie sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen: "Kobe Wan Kenobi", "99 Problems but a swish ain't one", "Wunder von Bert" und "MeiKaHaMu".

In Halle 2 messen sich mit "Basketball Mafia", "Abi 2010", "Q" und "Jetzt wird geballert" gleich vier Teams. In Halle 3 sind "Hot Shots" und "GNTM" klare Favoriten in der Gruppe mit der "Doppeldribbel GmbH" und den "Ball Busters".

In der Bert-Peßler-Halle will der Überraschungsvierte des letzten Jahres seine tolle Platzierung bestätigen. Dies wird angesichts der Gruppenteilnehmer "Die jungen Milden", "Baller sucht Frau", "Körbchen Fetischisten" und den "Chriddlers" kein leichtes Unterfangen.

Acht Spiele muss die siegreiche Mannschaft bestreiten, bis der Turniersieg feststeht. In den Halbfinals ab 15.35 Uhr im Georgendamm und im Finale um 16.30 Uhr haben sich bislang meist die Mannschaften mit gut ausgestatteter Auswechselbank durchgesetzt. Die Siegerehrung findet um 18.30 Uhr in der MTV-Gaststätte statt. red