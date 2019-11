Kopperger bundesweit ganz vorne

Dieser Tage fand die Auszeichnung der erfolgreichsten Kommunen beim Stadtradel 2019, einer internationalen Kampagne des Klima-Bündnisses, in Hannover statt. Zwischen Mai und September legten alle beteiligten Radfahrer über 77 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück, vermieden dabei 11 000 Tonnen CO2 im Vergleich zur Autofahrt und setzten damit ein Zeichen für mehr Klimaschutz.

Herzogenaurach belegte dabei Platz 281 von insgesamt 1127 teilnehmenden Kommunen bzw. Platz 51 von 245 Kommunen in Bayern. Während des Aktionszeitraumes vom 4. bis 24. Mai radelten 451 Herzogenauracher 89 809 Kilometer und sparten damit 12 753 Kilogramm CO2 ein. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung mit.

Eine besondere Auszeichnung fällt ebenfalls auf einen Herzogenauracher: Hans-Jürgen Kopperger, einer der 186 Teilnehmer in der Stadt, legte in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum 3335 Kilometer zurück und erzielte damit den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Und: Weil der Erstplatzierte seine Radelkilometer mit einem Pedelec nicht ganz CO2- frei bewältigte, ist für Herzogenaurach Kopperger der inoffizielle Sieger.

Als Stadtradeln-Teilnehmer verpflichtete sich Kopperger, während der Kampagne komplett auf das Auto zu verzichten und alle Wegstrecken zur Arbeit, zum Einkaufen und in der Freizeit ausschließlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Stadtradeln-Blog berichtete er über seine abenteuerliche Fahrt zum und auf den Großglockner, den Wochenendtripp von Herzogenaurach nach Prag und zurück, und gab Ratschläge für das alltägliche Radfahren auch bei Regen.

Im Rathaus hofft man jetzt darauf, beim nächstjährigen Stadtradeln noch mehr Teilnehmer zu gewinnen, die Freude und Spaß daran haben, für mehr Klimaschutz und eine radfahrerfreundliche Stadt zu radeln. red