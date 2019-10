Koppenwind siegt in Lußberg

Die Fußballer der SG Eltmann II bleiben nach dem 3:1 gegen Sennfeld II an der Spitze der A-Klasse Schweinfurt 3. Sylbach II kam zu einem 2:1 gegen Hofheim. Die SG Oberhohenried unterlag in Forst mit 2:5 und die SG Knetzgau gegen Jahn II/SC Schweinfurt gar mit 0:11. Ebelsbach setzte sich in Gochsheim mit 2:1 durch.

Der FC Augsfeld hat mit dem 1:0 in Limbach die Führung in der A-Klasse Schweinfurt 5 behauptet. Dürrfeld folgt punktgleich. Krum setzte sich mit 1:0 gegen den FC Knetzgau durch. Neuschleichach unterlag in Kirchlauter mit 1:3, was der erste Sieg für den VfR in dieser Saison war. Der SC Lußberg unterlag Koppenwind mit 2:4.

A-Klasse Schweinfurt 3

SV Sylbach II - SV Hofheim II 2:1 Tore für Sylbach: 1:1, 2:1 Rother (71., 78.); Tor für Hofheim: 0:1 Heusinger (34.) TSV Forst II - SG Oberhohenried 5:2 Tore für Forst: 1:1, 3:1 5:1 Sobotta (31., 39., 78.), 2:1 Aull (38.), 4:1 Kornitzki (72.); Tore für Oberhohenried: 0:1 J. Derra (20.), 5:2 A. Derra (81.) TSV Knetzgau II - Jahn Schweinfurt II 0:11

Tore: 0:1 Zerf (3.), 0:2, 0:3 Gutermann (19., 25.), 0:4, 0:5, 0:6, 0:9, 0:10 Keil (32., 35., 65., 76., 80.), 0:7 Schad (68.), 0:8, 0:11 Krier (75., 88.) TSV Gochsheim II - SV Ebelsbach II 1:2 Tor für Gochsheim: 1:0 Burkard (47.); Tore für Ebelsbach: 1:1, 1:2 Rottmann (85., 87.) SG Üchtelhausen II - TV Haßfurt II 2:8 Tore für Üchtelhausen: 1:1 Leimeister (15.), 2:8 Hümmer (89.); Tore für Haßfurt: 0:1 Fesser (8.), 1:2, 1:7 Wesner (32., 64./Elfmeter), 1:3, 1:4, 1:5, 1:8 Schott (35., 43., 48., 72.), 1:6 Abulatif (57.) SG Eltmann II - SG Sennfeld II 3:1 Tore für Eltmann: 1:0 Gebhardt (8.), 2:0 Abolarz (20.), 3:1 Eckert (89.); Tor für Sennfeld: 2:1 Gau (45.)

A-Klasse Schweinfurt 4

SG Pfaffendorf/Gemeinfeld - Untertheres/Ott./B 1:2

Tore: 0:1 Hafner 19., 1:1 Schneider (60.), 1:2 Hafner (79.)

SV Untereuerheim - SC Maroldsweisach 3:3

Tore: 0:1 Wolfschmidt (22.),1:1 Reinhart (27.), 2:1 Greulich (31.), 3:1 Reinhart (50.), 3:2 Hauck (70.), 3:3 Döhler (89.) SG Wülflingen - Fort. Schweinfurt 1:0 Tor: 1:0 Willinger (14.) SG Birnfeld - FC Kleinsteinach 2:4 Tore für Birnfeld: 1:3 Dümpfert (17.), 2:4 Sterzl (79.); Tore für Kleinsteinach: 0:1 Schmiedel (5.), 0:2 Heusinger (12.), 0:3 Gerner (16., Eigentor), 1:4 Kadriev (18.) SG Pfaffendorf - SG Untertheres 1:2 Tor für Pfaffendorf: 1:1 Schneider (62.); Tore für Untertheres: 0:1, 1:2 Hafner (20., 82.)

A-Klasse Schweinfurt 5

SG Krum II - FC Knetzgau 1:0 Tor: 1:0 Klein (73.); Gelb-Rote Karte: Hellmuth (90., Knetzgau) VfR Kirchlauter - SV Neuschleichach 3:1 Tore für Kirchlauter: 1:0, 2:0 Schell (12., 45.), 3:0 Hämmerlein (68.); Tor für Neuschleichach: 3:1 Schmitt (86.) SC Lußberg - SC Koppenwind 2:4 Tore für Lußberg: 1:3 Baumann (75., Eigentor), 2:4 Will (89.); Tore für Koppenwind: 0:1, 0:2, 1:4 Müller (4., 44., 78.), 0:3 Hirt (53.); Gelb-Rote Karte: Bergmüller (85., Lußberg) TSV Limbach - FC Augsfeld 0:1 Tor: 0:1 Wudy (35.) TSV Wonfurt - SG Dürrfeld 0:3 Tore: 0:1 Sowka (32.), 0:2 Mattenheimer (34.), 0:3 Voit (50.) SV Mönchstockheim - SG Fürnbach 0:6 Tore: 0:1, 0:4 Tekin (1., 52.), 0:2 Stäblein (38.), 0:3 Zänglein (48.), 0:5, 0:6 Körber (69., 86.)

A-Klasse Coburg 1

TSV Pfarrweisach II - FC Weidhausen II 1:7

Tore: 0:1 Dietrich (17.), 0:2 Hess (22.), 0:3 Wicht (31.), 0:4 Ebert (38.), 0:5 Berhe (48.), 1:5 Deringer (48.), 1:6 Hess (78.), 1:7 Dietrich (87.) Spfr Unterpreppach II - TSV Grub a. F. II 2:4

Tore: 1:0 Raab (25.), 1:1 Carl (26.), 1:2 Fiene (28.), 2:2 Raab (34.), 2:3 Knopp (59.), 2:4 Oberender (72.)

A-Klasse Coburg 3

SG Bertelsdorf/Arab. - SV Heubach 2:4 Tore: 0:1 Käßer (8.), 0:2 Streng (16.), 0:3 Schorn (17.), 1:3 Akeel (55.), 1:4 Frank (87.), 2:4 Sussi (92.) SVM Untermerzbach - SV Weidach 2:1 Tore für Untermerzbach: Otto

B-Klasse Coburg 3

FC Frickendorf - SpVgg Dietersdorf II 3:0 Tore: 1:0 Zudra (22.), 2:0 Landgraf (62.), 3:0 Landgraf (81.)

A-Klasse Bamberg 1

FC Baunach II - SC Pödeldorf 3:5 Tore: 1:0 Kirchner (1.), 1:1 Werner (3.), 2:1 Gütlein (28., Elfmeter), 3:1 Kreyer (39.), 3:2 Zeis (72.), 3:3 Waltrapp (88.), 3:4 Geißler (90., Elfmeter), 3:5 Ludwig (91.) SC Unteroberndorf - DJK Priegendorf 1:6 Tore: 0:1 Möltner (15.), 0:2 Grassl (31., Elfmeter), 0:3 Göller (63.), 1:3 Kroack (56.), 1:4 Göller (61.), 1:5 Grassl (87.), 1:6 Kraus (89., Eigentor)

A-Klasse Bamberg 4

FC Strullendorf II - SpVgg Lauter II 2:2 Tore: 0:1 Leibrant (21.), 1:1 Ghebremichael (44.), 1:2 Leibrant (51.), 2:2 Stamminger (54.)