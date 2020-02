Kopfzerbrechen in Breitbrunn

Ein Stein würde vielen Breitbrunnern vom Herzen fallen, wenn es gelingen würde, einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Heilig-Länder-Kommune zu finden. Mangels Bewerbern für das Amt stünde die Gemeinde sonst nach der Wahl am 15. März kopflos da. So herrscht Kopfzerbrechen und man zermartert sich das Hirn - bislang erfolglos. Wie vielsagend so ein Monument im Steinbruch vor Ort doch sein kann! Hier geht es indes nicht um eine Analyse der politischen Situation. Die Kopfstücke sind Relikte einer spektakulären Filmwerbung. Das Porträt des Präsidenten Snow (Donald Sutherland) aus der Kinoreihe "Tribute von Panem" wurde in Stein gehauen und dann gesprengt. Foto: Eckehard Kiesewetter