Kopfverletzungen trotz Helm

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der B 27 bei Obereschenbach ereignet hat. Der 31-jährige Kradfahrer war in Richtung Main-Spessart unterwegs, als ein Autofahrer im Gegenverkehr plötzlich nach links in einen Feldweg abbog. Der Fahrer des Toyota hatte das Krad laut Polizei vermutlich übersehen. Der Zweiradfahrer leitete eine starke Bremsung ein, so dass das Vorderrad blockierte und er zu Fall kam. Trotz seines Helms trug der junge Mann eine Kopfverletzung davon und wurde nach einer Erstversorgung in einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zu einem Zusammenprall zwischen Kraftrad und Pkw war es nicht gekommen. Am Krad entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. pol