Ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Forchheimer Straße beobachtete am Freitagvormittag einen 39-Jährigen dabei, wie dieser Kopfhörer im Wert von 40 Euro aus einer Verpackung nahm und in seine Tasche packte. Die leere Verpackung warf er einfach in ein anderes Regal. Der Dieb wurde bis zum Eintreffen der Streife festgehalten.