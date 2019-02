Kopf-an-Kopf-Rennen beim Schnauzturnier

Mit einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen ging das 13. Schnauzturnier des Wanderclubs zu Ende. Unter der Leitung von Georg Trautmann hatten sich in der Pizzeria "Am Markt" 23 spielfreudige Wanderclubmitglieder und auch Nichtmitglieder an Fünfer- und Vierertischen gruppiert, um ordentlich die Karten und damit die Chancen zu mischen. Die Tischkombinationen wurde jeweils neu ausgelost. Es wurde um jede Karte gefeilscht. Nach drei Stunden stand das vorläufige Ergebnis fest. Martina Wagner und Jutta Pülz, beide 85 Punkte, spielten in einem entscheidenden und spannenden Endspiel den endgültigen Sieger aus. Mit strategischem Geschick und dem Quäntchen Glück erspielte sich Jutta Pülz schließlich den Sieg. Martina Wagner belegte mit 85 Punkten damit Platz 2. Den dritten Platz erkämpfte sich Klaus Hahn mit 83 Punkten. Alle drei Gewinner wurden mit Geschenk-Gutscheinen der Werbegemeinschaft belohnt. Marga Kotschenreuther erhielt für ihren letzten Platz eine Tüte Nüsse. che