Koordinierungsgruppe am Landratsamt bewertet täglich die aktuelle Lage

Das neuartige Corona-Virus in Deutschland verunsichert viele Menschen in der Region. Der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist hoch, wie zahlreiche telefonische Nachfragen am Landratsamt Coburg beweisen.

Auch wenn keine Panik angebracht ist - in Stadt und Landkreis Coburg ist bislang auch kein Fall bestätigt - trifft eine eigens eingerichtete Koordinierungsgruppe "Corona-Virus" bei der Behörde Vorkehrungen, wie die Pressesprecherin des Landratsamtes, Corinna Rösler, am Donnerstag mitteilte. Diese Koordinierungsgruppe besteht unter anderem aus Landrat Sebastian Straubel, Vertretern des Gesundheitsamtes, des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Ordnung, des Zweckverbandes Rettungsdienst und der Feuerwehralarmierung (ZRF) sowie aus weiteren Teilnehmern von Stadt und Landratsamt.

Das Team trifft sich unter der Leitung von Stephan Zingler, Leiter des Geschäftsbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung, dem auch der Fachbereich Gesundheitswesen zugeordnet ist, bereits seit Wochen täglich, um sich unter anderem einen Überblick über die aktuelle Lage in der Region zu verschaffen, sich über neue Erkenntnisse und Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes auszutauschen, um die Bestände an Schutzmaterial zu erfassen und gegebenenfalls weiteres Material zu organisieren sowie, um Vorkehrungen für mögliche Erkrankungsfälle zu treffen.

"Darüber hinaus hat es auf Einladung von Landrat Straubel Gespräche mit Vertretern des Regiomed-Klinikums sowie der Ärzteschaft gegeben", so Corinna Rösler. Die Koordinierungsgruppe wird also regelmäßig um Teilnehmer aus Klinikum und Ärzteschaft erweitert. Darüber hinaus stehen alle beteiligten Stellen in stetigem Austausch. "Wir wollen keine Panik schüren, sondern vielmehr beruhigen. Viele Bürgerinnen und Bürger rufen bei uns an, die Telefone im Gesundheitsamt stehen nicht still. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist überall spürbar. Und deshalb kommen wir täglich zusammen, um die Lage tagesaktuell zu bewerten, uns bestmöglich zu organisieren und über - der jeweiligen Lage angepasste - Maßnahmen zu entscheiden", sagte Landrat Sebastian Straubel.

Der Landkreis Coburg hat auf seiner Internetseite unter www.landkreis-coburg.de Informationen zum Thema "Corona-Virus" zusammengefasst. Sie werden je nach Lage aktualisiert. Informationen finden sich auch auf der Website des Robert-Koch-Institutes oder sind telefonisch über die Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erhältlich: 09131/6808-5101.

In dringenden Fällen können sich Bürger unter der Telefonnummer 09561/5140 an das Gesundheitsamt, ihren Hausarzt, die nächste Klinik, den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 oder an die Integrierte Leitstelle unter 112 wenden. red