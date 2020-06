Kooperation mit Fulda

Die Capio Franz von Prümmer Klinik startet ab dem 1. September eine Kooperation mit dem Klinikum Fulda für die generalisierte Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann. Dieses neue Angebot bietet jungen Menschen in der ländlichen Region rund um Bad Brückenau eine neue Perspektive.

"Dass wir jetzt attraktive und abwechslungsreiche Ausbildungsplätze mit sehr guten beruflichen Zukunftsaussichten anbieten können", ist dem

Verwaltungsdirektor der Klinik, Dr. Axel Busch, und dem Pflegedienstleiter, Mike Mann, "ein wichtiges Anliegen". Im Rahmen der Ausbildung arbeitet das Bad Brückenauer Krankenhaus mit dem Bildungszentrum Fulda zusammen.

Ausbildung dauert drei Jahre

Die Ausbildung dauert in Vollzeit drei Jahre und wird im praktischen Teil in der Capio Franz von Prümmer Klinik und im theoretischen Teil im Bildungszentrum Fulda absolviert. Durch diese Kooperation von zwei Kliniken gewinne die Ausbildung an Substanz und inhaltlicher Tiefe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die beiden Ausbildungsplätze für den Start in der Capio Franz von Prümmer Klinik sind bereits vergeben. Ab dem 1. März 2021 werden zweimal jährlich Ausbildungsplätze angeboten. Hierfür sind jederzeit Bewerbungen möglich. Weitere Informationen können auf der

Homepage der Klinik unter dem Unterpunkt Karriere abgerufen werden. red